Жертви Гостомеля: 11 тіл убитих місцевих жителів виявлено у гаражі

Продовжують розкриватись факти звірств окупантів у містах Київщини. Незважаючи на вже побачене в Бучі, нові факти також вражають своєю жорстокістю. В одному з гаражів у селищі Гостомель під Києвом поліціянти виявили тіла 11 застрелених людей. Відповідне відео у середу, 6 квітня, оприлюднив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як зазначено, гараж розташований на вулиці Святопокровській.

За словами місцевих жителів, убиті стали жертвами російських снайперів, які вправлялися в стрільбі. Потім окупанти стягнули тіла в гараж.

Нагадаємо, за весь час, поки Гостомель перебував під окупацією російських військ, у населеному пункті безвісти зникли близько 400 людей.

У Гостомелі вводять тижневу комендантську годину.