Жертвами самовільного випалювання сухої трави стали три пенсіонери на Житомирщині

13:49 02 квітень Київ, Україна

У лікарню з серйозними опіками різного ступеня доставлені три пенсіонери Житомирщини. Всі постраждалі намагалися самостійно випалити суху траву на своїй ділянці.



Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції області.



Увечері 1 квітня в поліцію надійшло повідомлення з Брусилівської лікарні про те, що до них доставили двох жителів с. Карабчина з опіками. Попередньо, 80-річний пенсіонер спалював траву на присадибній ділянці, йому стало погано і чоловік втратив свідомість. 78-річна дружина пенсіонера намагалася загасити полум'я, яке вже перекинулося на чоловіка. В результаті обидва отримали термічні опіки різного ступеня (у чоловіка медики діагностували ураження близько 70-90% тіла, у жінки - 40%).



В цей же вечір в Попільнянську лікарню з опіками близько 40% тіла доставили 61-річного жителя селища. Чоловік також спалював траву на власній присадибній ділянці. Вогонь почав поширюватися і на сусідні ділянки, і він намагався самотужки загасити пожежу. В результаті отримав опіки різного ступеня.



Поліція з'ясовує всі обставини подій і нагадує, що чинним законодавством заборонено самовільне випалювання рослинності або її залишків. Відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачені значні штрафні санкції.