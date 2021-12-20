Жертвами ДТП в Дніпрі стали троє дітей

Як повідомило регіональне управління ДСНС, в Шевченківському районі Дніпра минулої ночі сталася дорожньо-транспортна подія. При аварії травмовані були п'ять осіб, в тому числі троє дітей.
Зазначено, що аварія сталася на перехресті вулиць Яснополянська і Аеропортівська.
В результаті події постраждали п'ятеро людей, троє з яких - діти. Двох жінок госпіталізували в Дніпровську міську клінічну лікарню №16. Хлопчика і двох дівчаток - в Дніпровську обласну дитячу клінічну лікарню.
Для того, щоб запобігти загорянню, пожежники відімкнули батареї пошкоджених автомобілів і змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з проїжджої частини.
Співробітники поліції проводять слідчі дії по встановленню обставин ДТП.
Раніше на цьому тижні в Харківській області шестеро людей постраждали в ДТП. Біля села Шестакове зіткнулися два автомобілі - Tesla під керуванням 58-річного водія та Nissan X-Trail під управлінням 37-річного чоловіка.
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