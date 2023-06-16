Жертва нічної атаки у Києві: жінка загинула на балконі

Внаслідок нічної атаки російських збройних сил у Києві загинула жінка, яка вийшла на балкон під час удару окупантів, також ще 12 осіб отримали поранення, з яких 5 було госпіталізовано.
Про це інформував мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
Він зазначив, що 12 квартир постраждали, і висловив співчуття щодо смерті однієї людини. У Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон, щоб спостерігати збивання дронів.
Наразі проводиться розбір завалів та технічне обстеження пошкоджених квартир. Зокрема, у 24-поверховому будинку у Голосіївському районі було виявлено уламки російського дрона.
Також проводиться евакуація пошкоджених автомобілів мешканців із двору. Кличко зазначив, що комісія вже оглядає ступінь пошкоджень для якнайшвидшого початку робіт із відновлення будинку.
Мер наголосив, що існує висока ймовірність повітряних атак і закликав мешканців Києва не ігнорувати сигнали тривоги, а також не виходити на балкони та на вулиці для спостереження за роботою систем протиповітряної оборони (ППО).
Про це інформував мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
Він зазначив, що 12 квартир постраждали, і висловив співчуття щодо смерті однієї людини. У Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон, щоб спостерігати збивання дронів.
Наразі проводиться розбір завалів та технічне обстеження пошкоджених квартир. Зокрема, у 24-поверховому будинку у Голосіївському районі було виявлено уламки російського дрона.
Також проводиться евакуація пошкоджених автомобілів мешканців із двору. Кличко зазначив, що комісія вже оглядає ступінь пошкоджень для якнайшвидшого початку робіт із відновлення будинку.
Мер наголосив, що існує висока ймовірність повітряних атак і закликав мешканців Києва не ігнорувати сигнали тривоги, а також не виходити на балкони та на вулиці для спостереження за роботою систем протиповітряної оборони (ППО).
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