Жінка-водій з'їла постанову про порушення ПДР

На що тільки може піти жінка заради економії сімейного бюджету! Особливо тоді, коли загроза добробуту здається несправедливою. Так, в Маріуполі дама, не бажаючи втрачати півсотні гривень, вирішила знищити протокол про порушення правил дорожнього руху. Вона не погидувала з'їсти протокол у присутності поліціянтів.

Відзначається, що жінку зупинили за те, що вона їхала не пристебнутою в автомобілі. Інспектори вирішили скласти постанову, але під час спілкування жінка почала їсти документ.

"Зауважимо, що такі дії не допомагають уникнути ситуації, тому винуватиця повинна виплатити штраф у 51 грн, або оскаржити постанову в суді в десятиденний термін", - додали в поліції, закликавши водіїв користуватися засобами пасивної безпеки.

Нагадаємо, в Одеській області п'яна жінка за кермом авто намагалася задавити відпочивальників на пляжі.

Раніше повідомлялося, що в Києві посеред вулиці побилися водії маршруток. Причина бійки поки невідома, але в публікації з відео сказано, що водії билися за те, "хто перший поїде збирати грошики".