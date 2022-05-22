Жінка врятувала з квартири будинку, що горів, трьох сусідських дітей

«У палаючу хату ввійде» - тепер ці слова можна віднести і до сміливої жительки Миколаївської області, яка не побоялася увійти в палаючу квартиру сусідів і винести з вогню трьох дітей, які вже втратили свідомість.

Відзначається, що пожежа сталася в одноповерховому багатоквартирному будинку. Його жителі, відчувши запах диму, кинулися на вулицю. Одна з жінок, побачивши, що горить квартира молодої сім'ї з маленькими дітьми, вибила двері і врятувала малюків.

Там знаходилися дві п'ятирічні дівчинки-близнючки і їхня трирічна сестричка. Діти були без свідомості, але дихали. Вони зараз знаходяться в реанімації.

Як з'ясувалося, під час пожежі діти були вдома самі.

Розглядаються дві версії пожежі: загорілася проводка біля телевізора або ж пожежу спровокували самі діти - по всій кімнаті були розкидані сірники.