Жінка з трьома дітьми намагалася покинути Україну за підробленими документами

16:06 13 жовтень Київ, Україна

Держприкордонслужба під час паспортного контролю пасажирів виявила підроблені документи у жінки з трьома малолітніми дітьми, яка намагалася вилетіти до Стамбулу.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Під час перевірки документів прикордонники Львівського загону з'ясували, що мандрівниця користується фальшивим паспортом - в її документі були замінені сторінки з установчими даними. Жінка продовжувала наполягати, що є 24-річною громадянкою Киргизстану", - йдеться в повідомленні.

Також вона стверджує, що прилетіла до Львова один рік тому.

"Розповідає, що в Україні втратила документи і новий паспорт їй зробили і прислали з дому батьки. Однак проблеми виявилися не тільки в паспорті", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що в базі даних Держприкордонслужби немає інформації про те, що особа з зазначеними даними приїжджала в Україну.

"З нею подорожували троє дітей - 2014 року, 2016 і 2018 років народження", - йдеться в повідомленні.

Зараз "леді Ікс" затримали і доставили в пункт тимчасового утримання (ПТУ). Діти перебувають з нею (в ПТУ облаштоване приміщення для батьків з дітьми).

Крім того, особу затриманої і обставини її в'їзду в Україну з'ясовують.



За фактом використання підроблених документів в Нацполіцію направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 КК.