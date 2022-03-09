Жінка з трьома дітьми намагалася покинути Україну за підробленими документами

Держприкордонслужба під час паспортного контролю пасажирів виявила підроблені документи у жінки з трьома малолітніми дітьми, яка намагалася вилетіти до Стамбулу.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Також вона стверджує, що прилетіла до Львова один рік тому.
Повідомляється, що в базі даних Держприкордонслужби немає інформації про те, що особа з зазначеними даними приїжджала в Україну.
Зараз "леді Ікс" затримали і доставили в пункт тимчасового утримання (ПТУ). Діти перебувають з нею (в ПТУ облаштоване приміщення для батьків з дітьми).
Крім того, особу затриманої і обставини її в'їзду в Україну з'ясовують.
За фактом використання підроблених документів в Нацполіцію направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 КК.
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