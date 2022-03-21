Жінка намагалася ввезти в Україну валізу наркотичних таблеток

21:32 29 жовтня Київ, Україна

Держприкордонслужба аеропорту "Бориспіль" затримала жінку з валізою препаратів наркотичної дії, за попередніми підрахунками в багажі українки знаходилося 70 000 таблеток.

Буде проведена експертиза препаратів і буде прийматися рішення про внесення відомостей в ЄРДР.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Сьогодні, 29 жовтня, в пункті пропуску "Бориспіль" жінка 1993 року народження мала намір ввезти в Україну майже 70 000 таблеток, що містять сильнодійну речовину псевдоефедрин. Наша співвітчизниця прибула в аеропорт рейсом з Йорданії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що працівниками митниці складено протокол про порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. За результатами експертизи виявлених препаратів буде прийматися рішення про внесення відомостей в ЄРДР.