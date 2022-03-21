Жінка намагалася ввезти в Україну валізу наркотичних таблеток

Держприкордонслужба аеропорту "Бориспіль" затримала жінку з валізою препаратів наркотичної дії, за попередніми підрахунками в багажі українки знаходилося 70 000 таблеток.
Буде проведена експертиза препаратів і буде прийматися рішення про внесення відомостей в ЄРДР.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Відзначається, що працівниками митниці складено протокол про порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. За результатами експертизи виявлених препаратів буде прийматися рішення про внесення відомостей в ЄРДР.
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