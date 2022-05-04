Жінка намагалася звести рахунки з життям під колесами поїзда

У вівторок, 2 грудня, на Тарасівському переїзді в Київській області жінка намагалася покінчити життя самогубством, кинувшись під поїзд, на щастя, її спроба не увінчалася успіхом багато в чому завдяки реакції машиніста.

Близько десятої вечора під поїзд стрибнула 30-річна жителька Боярки, причини її вчинку невідомі, вона залишилася жива завдяки тому, що машиніст вчасно зрозумів її намір і встиг екстрено загальмувати.

Зовсім уникнути зіткнення не вдалося, постраждалу доставили в лікарню з травмами.