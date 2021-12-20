Жінка загинула під колесами швидкої допомоги

Увечері 28 липня близько 21:40 під Харковом сталося ДТП. За даними свідків, в селі Циркуни машина швидкої допомоги збила пішохода. 43-річна жінка загинула від травм, отриманих в результаті зіткнення з машиною Renault. В облуправлінні Нацполіціі дали коментар про подію.

«Машина швидкої допомоги під керуванням 60-річного чоловіка їхала з увімкненими проблисковими маячками з боку траси« Київ-Харків-Довжанський »в сторону села Липці. У момент, коли машина Skoda зупинилася, щоб пропустити спецтранспорт і зробити поворот наліво, на дорогу, минаючи пішохідний перехід, вибігла жінка-пішохід. Від отриманих травм вона померла на місці », - розповіли в облуправлінні Нацполіціі.

Те, що відбулося кваліфікували за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Обставини ДТП з'ясовуються. За словами свідків аварії, за кілька секунд до удару, у машини швидкої допомоги погасли фари.