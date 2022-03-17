Жінка дурила дітей, щоб заволодіти заощадженнями їхніх батьків

В Одеській області 47-річна шахрайка втиралася в довіру до дітей, з метою виманити гроші і коштовності їхніх батьків.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Таким чином, жінка обдурила 9-річну дівчинку з Одеси, трьох дівчаток у віці 9-12 років в Чорноморську, 7-річних хлопчика і дівчинку в Авангардівській громаді.
Також правоохоронці встановили її причетність до крадіжок майна з роздягальні одеського спортивного комплексу.
Зловмисниця ховалася від слідства кілька місяців, переїжджаючи з міста в місто. В результаті оперативники викрили її в Чорноморську.
Дії зловмисниці кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: 185 (крадіжка) та 190 (шахрайство).
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