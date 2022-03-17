Жінка дурила дітей, щоб заволодіти заощадженнями їхніх батьків

10:20 18 червня Київ, Україна

В Одеській області 47-річна шахрайка втиралася в довіру до дітей, з метою виманити гроші і коштовності їхніх батьків.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Жінка підслуховувала на дитячих майданчиках імена малолітніх дітей, а потім підходила до когось з них і представлялася знайомою матері, яка нібито просила передати її гроші або коштовності. Введена в оману дитина йшла зі зловмисницею додому і віддавала цінності незнайомці", - розповідають в поліції.

Таким чином, жінка обдурила 9-річну дівчинку з Одеси, трьох дівчаток у віці 9-12 років в Чорноморську, 7-річних хлопчика і дівчинку в Авангардівській громаді.



Також правоохоронці встановили її причетність до крадіжок майна з роздягальні одеського спортивного комплексу.

"Там з сумок двох відвідувачок вона викрала гаманець з кількома тисячами гривень і гаджет", - повідомляють в поліції.

Зловмисниця ховалася від слідства кілька місяців, переїжджаючи з міста в місто. В результаті оперативники викрили її в Чорноморську.



Дії зловмисниці кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: 185 (крадіжка) та 190 (шахрайство).