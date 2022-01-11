Жінка не змогла зрозуміти написане в підручнику та викликала поліцію

11:32 11 вересень Київ, Україна

Приводи для виклику поліції бувають різні, вчора нічній зміні патрульних довелося їхати на виклик, щоб провести урок української мови та літератури.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Чернівецької області.

"Виклики на спецлінію 102 бувають різними... нічну зміну патрульні почали з уроку української мови та літератури. Заявниця не розуміла значення деяких слів у підручнику, тому вирішила викликати поліцію на допомогу. Інспектори пояснили значення слів, а також пояснили, в яких випадках потрібно телефонувати за номером 102", - йдеться в повідомленні.

В патрульній поліції нагадали, що "набираючи номер телефону екстреної служби та повідомляючи помилковий виклик, ви не тільки порушуєте закон, але й ризикуєте життям інших людей".