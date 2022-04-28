Жінка напала на фельдшера, вимагаючи провести тест на коронавірус

11:11 30 листопада Київ, Україна

Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомив про чергову кричущу поведінку громадян, вчора, 29 листопада, було скоєно напад на медика швидкої допомоги під час виконання ним своїх професійних обов'язків.

Жінка викликала швидку допомогу своїй дитині. Коли медики прибули, мати дитини зажадала зробити ПЛР-тест на коронавірус. При цьому жінка нецензурно висловлювалася, а потім накинулася на фельдшерку.



В результаті нападу фельдшерка отримала тілесні травми. Також агресивна жінка розбила пульсоксиметр і пошкодила сумку з медикаментами. У цей час інші члени сім'ї просто спостерігали за побиттям дівчини-медика. На місце викликали поліцію, був складений адміністративний протокол.



Медики нагадують, що бригади екстреної медичної допомоги не проводять тестування на Covid-19 ніяким методом.