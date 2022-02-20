Дружина Віктора Медведчука спішно покинула Україну - ЗМІ

15:44 19 лютий Київ, Україна

Мабуть, першими, почувши про загрозу війни, з країни побігли народні депутати, які зі скандалами в Раді боролися за гідне життя українців. Ця втеча з країни всіх уявних патріотів продовжується. Слідом за багатьма членами партії ОПЗЖ залишила свою країну і відома свого часу телеведуча, а тепер просто дружина нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука – Оксана Марченко.

За наявною інформацією, Марченко виїхала до Республіки Білорусь, очевидно, на захист Лукашенка. Кордон Оксана перетнула приватним автомобілем вчора, 18 лютого, о 19.00.

Відомо, що у поїздці при ній перебували кілька охоронців та улюблений кіт. Кордон втікачі перетнули в одному з прикордонних пунктів Чернігівської області на двох автомобілях "Тойота". Обидва автомобілі перед виїздом з нашої країни ретельно перевірили співробітники прикордонної служби.

А сам Віктор Медведчук залишився у Києві під домашнім арештом, який продовжив рішення Печерського суду до 10 листопада цього року.