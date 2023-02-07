Дружина Медведчука фінансувала російські силові структури - СБУ

Фахівці Служби безпеки розкрили схему таємного фінансування російських силових структур через компанії, які належать Оксані Марченко, дружині підозрюваного в держзраді екснардепа Віктора Медведчука.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки.
Зазначається, що Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній та підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС росії в окупованому Криму. Ці компанії, встановило слідство, платили окупантам за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова.
Для реалізації схеми, додає СБУ, Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяли активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Згодом компанія у Криму підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами росгвардії та МВС росії.
Окрім цього, бізнес-структура Марченко поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків та зборів". Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Після початку повномасштабного вторгнення росії компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет окупантів.
Під час 11 обшуків на об'єктах нерухомості підозрюваної, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони з доказами угод, а також печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксану Марченко та керівницю афілійованої фірми в Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).
Їм загрожує покарання до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки.
Зазначається, що Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній та підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС росії в окупованому Криму. Ці компанії, встановило слідство, платили окупантам за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова.
Для реалізації схеми, додає СБУ, Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяли активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Згодом компанія у Криму підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами росгвардії та МВС росії.
Окрім цього, бізнес-структура Марченко поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків та зборів". Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Після початку повномасштабного вторгнення росії компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет окупантів.
Під час 11 обшуків на об'єктах нерухомості підозрюваної, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони з доказами угод, а також печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксану Марченко та керівницю афілійованої фірми в Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).
Їм загрожує покарання до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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