Зенітники Збройних сил збили ще один російський гелікоптер Ка-52

Про це повідомляє Командування повітряних сил.

"15 серпня на Донеччині близько 8.00 підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ. Це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби!", - йдеться у повідомленні.