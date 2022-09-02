Зенітники Збройних сил збили ще один російський гелікоптер Ка-52
12:53 15 серпня Київ, Україна
На Донеччині зенітники Збройних сил збили ще один російський вертоліт Ка-52.
Про це повідомляє Командування повітряних сил.
"15 серпня на Донеччині близько 8.00 підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ. Це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби!", - йдеться у повідомленні.
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