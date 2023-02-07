Землетрус у Туреччині: ймовірно загинули двоє українців, ще четверо - постраждали

18:12 07 лютого Київ, Україна

Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули двоє українців, ще четверо — постраждали, повідомив представник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Як повідомила турецька сторона, внаслідок землетрусу ймовірно загинули двоє громадян України. Посольство зараз перевіряє цю інформацію і вживає заходів щодо встановлення осіб загиблих", - написав він у Facebook.

За словами Ніколенка, відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їх життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом та продовольством.

"Загалом дипломати вже розшукали 38 громадян, взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок", - зазначив він.

За словами Ніколенка, МЗС готується відправити українських консулів до міста Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно вирішить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.



Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої потреби.