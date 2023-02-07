Землетрус у Туреччині: ймовірно загинули двоє українців, ще четверо - постраждали

Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули двоє українців, ще четверо — постраждали, повідомив представник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
За словами Ніколенка, відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їх життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом та продовольством.
За словами Ніколенка, МЗС готується відправити українських консулів до міста Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно вирішить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.
Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої потреби.
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