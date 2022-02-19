Землетрус в Китаї - є жертви

14:30 22 травень Київ, Україна

Два найсильніших землетруси пережив Китай за останню добу. Експерти зафіксували потужні поштовхи ввечері в п'ятницю і суботнім ранком. За даними сейсмологів, постраждали дві провінції - Юньнань і Цинхай.



Місцеві ЗМІ повідомляють, що перший землетрус силою в 6,1 бала стався в провінції Юньнань на півдні Китаю. В результаті підземних поштовхів щонайменше три людини загинули. Ще двадцять сім осіб отримали поранення. Владі провінції довелося евакуювати 20 000 жителів.



Як інформує Американський інститут геофізики, через кілька годин в малонаселеній провінції Цинхай на північному заході Китаю стався ще один землетрус магнітудою в 7,3 бала. Про жертв або пошкодження в цьому віддаленому районі, розташованому на Тибетському плато, не повідомляється.