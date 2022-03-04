Землетрус на Прикарпатті: був зафіксований підземний поштовх

10:30 05 червень Київ, Україна

На території України періодичну сейсмічну небезпеку становлять Карпатські гори. Як повідомила пресслужба ДСНС, вчора на Прикарпатті стався землетрус. Поштовх магнітудою в 2 бали за шкалою Ріхтера був в районі села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.

"4 червня о 14 год вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні, в ранковому зведенні ДСНС в суботу вранці.

Рятувальники також відзначили, що звернень від громадян в ДСНС не надходило.

Нагадаємо, в кінці травня біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,5. Перед цим в Китаї стався землетрус магнітудою 7,4 в малонаселеній провінції Цинхай. Інформації про можливі руйнування і постраждалих не надходило.