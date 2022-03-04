Землетрус на Прикарпатті: був зафіксований підземний поштовх

На території України періодичну сейсмічну небезпеку становлять Карпатські гори. Як повідомила пресслужба ДСНС, вчора на Прикарпатті стався землетрус. Поштовх магнітудою в 2 бали за шкалою Ріхтера був в районі села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.
Рятувальники також відзначили, що звернень від громадян в ДСНС не надходило.
Нагадаємо, в кінці травня біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,5. Перед цим в Китаї стався землетрус магнітудою 7,4 в малонаселеній провінції Цинхай. Інформації про можливі руйнування і постраждалих не надходило.
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