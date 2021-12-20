Землетрус магнітудою 4,5 в центрі Грузії

Як повідомив Інтерфакс із посиланням на грузинський національний центр сейсмічного моніторингу, сьогодні, в неділю, в горах центральної частини Грузії в районі Шида Картлі стався землетрус магнітудою 4,5.
За інформацією сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані в 9:54 за тбіліським часом (8:54 за Києвом) в 21 кілометрі на північний захід від міста Карелі, поблизу села Левітана.
Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів.
Повідомлень про потерпілих або руйнування поки не надходило.
Нагадаємо, 29 червня в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,4. Його епіцентр знаходився в районі міста Новодністровська на глибині 5 кілометрів.
А 23 червня в Мексиці стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Загинули 10 людей, 23 постраждали. Були пошкоджені понад дві тисячі будинків. Після землетрусу було зафіксовано ще 1730 повторних поштовхів.
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