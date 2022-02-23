Зеленський оголосив про призов на службу для резервістів – загальна мобілізація не оголошена

10:58 23 лютий Київ, Україна

Згідно з підписаним у квітні минулого року президентським указом, 23 лютого в Україні розпочнеться призовна компанія щодо резервістів.



Призову підлягають особи віком від 18 до 60 років, як рядового і сержантського, і офіцерського складу.



Про це повідомляється на Facebook-сторінці Сухопутних військ Збройних сил України.



Згідно з указом глави держави, максимальний термін служби резервістів складе один рік. При цьому військовослужбовці проходитимуть службу в тих військових частинах та за тією спеціальністю, в якій вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.



До складу оперативного резерву входять громадяни, які уклали відповідні контракти, а також військовослужбовці, що звільнилися з військової служби.



Також найближчим часом буде проведено збори резервістів територіальної оборони.