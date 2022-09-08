Зеленський порушив правила карантину і отримав штраф

16:15 10 червня Київ, Україна

Володимир Зеленський порушив карантинні обмеження, відвідав кафе в Хмельницькому, за це поліцейські виписали адмінпротокол.



Крім цього, був оштрафований власник закладу і інші відвідувачі, які були в складі делегації президента. Про це повідомили сьогодні в прес-службі МВС.



Як зазначили правоохоронці, власник закладу відновив роботу внутрішніх залів кафе, де обслуговували відвідувачів, незважаючи на заборону.

«В результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе і відвідувачів, в тому числі - президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко, голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і Хмельницького міського голову Олександра Сімчишина », - повідомили в МВС.

Адмінпротоколи будуть передані на розгляд суду. Порушникам карантину загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.