Завідувач складу військової частини протягом 6 років крав вироби військового призначення

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру завідувачу військового складу, який протягом 6 років викрадав авіаційну техніку.
Про це у вівторок, 1 червня, повідомляє пресслужба ДБР.
Про це у вівторок, 1 червня, повідомляє пресслужба ДБР.
Слідством встановлено, що в період з 2014 до 2020 року військовий виносив запчастини в особистих речах.
Під час обшуку слідчі ДБР виявили вдома у військового 120 виробів військового призначення:
- блоки до радіолокатора переднього огляду «Оріон-А» (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літаки Су-24);
- блоки до цифрового радіолокаційного комплексу «Орбіта», (входить в ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літак Су-24);
- блоки до станції попередження випромінювання літака ракетами Л-006 «Липа»;
- комплект випромінювача «ДІСС-7»;
- насоси та компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) і МіГ-23Б.
Вартість завданих державі збитків встановлюється.
Військовослужбовець підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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