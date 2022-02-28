Завідувач складу військової частини протягом 6 років крав вироби військового призначення

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Про це у вівторок, 1 червня, повідомляє пресслужба ДБР. Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру завідувачу військового складу , який протягом 6 років викрадав авіаційну техніку.Про це у вівторок, 1 червня, повідомляє пресслужба ДБР.



Слідством встановлено, що в період з 2014 до 2020 року військовий виносив запчастини в особистих речах.



Під час обшуку слідчі ДБР виявили вдома у військового 120 виробів військового призначення:

блоки до радіолокатора переднього огляду «Оріон-А» (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літаки Су-24);

блоки до цифрового радіолокаційного комплексу «Орбіта», (входить в ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літак Су-24);

блоки до станції попередження випромінювання літака ракетами Л-006 «Липа»;

комплект випромінювача «ДІСС-7»;

насоси та компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) і МіГ-23Б.

Вартість завданих державі збитків встановлюється.

"Злочинні дії військового викрили під час прийому-передачі майна складу, яка здійснювалася після його переведення на іншу посаду. Крім того, у військовій частині триває повна перевірка наявності та використання матеріально-технічних цінностей» - йдеться в повідомленні ДБР.

Військовослужбовець підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.