Завербованому окупантами поліціянту з Харкова загрожує довічне

14:15 12 травня Київ, Україна

Під варту відправили оперуповноваженого Нацполіції у Харківській області, викритого на співпраці з російською фсб.



Про це повідомили у ДБР та Харківській обласній прокуратурі.



Окупанти завербували поліціянта на початку повномасштабного наступу. За завданням кадрового співробітника управління фсб рф, він збирав відомості про українську військову техніку, блок-пости і місця розташування підрозділів силових структур регіону.



Поліціянт фотографував об'єкти у Харкові та області, які потім потрапляли під обстріл російських військових.



Крім того, у службовому автомобілі правоохоронця виявили арсенал незареєстрованих боєприпасів. Судячи з опублікованих фотографій, він зберігав гранати.



В цей час йому повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та за фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Тільки за статтею про держзраду йому загрожує позбавлення волі терміном 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.