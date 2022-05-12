Завербованому окупантами поліціянту з Харкова загрожує довічне

Під варту відправили оперуповноваженого Нацполіції у Харківській області, викритого на співпраці з російською фсб.
Про це повідомили у ДБР та Харківській обласній прокуратурі.
Окупанти завербували поліціянта на початку повномасштабного наступу. За завданням кадрового співробітника управління фсб рф, він збирав відомості про українську військову техніку, блок-пости і місця розташування підрозділів силових структур регіону.
Поліціянт фотографував об'єкти у Харкові та області, які потім потрапляли під обстріл російських військових.
Крім того, у службовому автомобілі правоохоронця виявили арсенал незареєстрованих боєприпасів. Судячи з опублікованих фотографій, він зберігав гранати.
В цей час йому повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та за фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Тільки за статтею про держзраду йому загрожує позбавлення волі терміном 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомили у ДБР та Харківській обласній прокуратурі.
Окупанти завербували поліціянта на початку повномасштабного наступу. За завданням кадрового співробітника управління фсб рф, він збирав відомості про українську військову техніку, блок-пости і місця розташування підрозділів силових структур регіону.
Поліціянт фотографував об'єкти у Харкові та області, які потім потрапляли під обстріл російських військових.
Крім того, у службовому автомобілі правоохоронця виявили арсенал незареєстрованих боєприпасів. Судячи з опублікованих фотографій, він зберігав гранати.
В цей час йому повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та за фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Тільки за статтею про держзраду йому загрожує позбавлення волі терміном 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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