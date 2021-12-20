Затока: подвійне вбивство через гроші

16:16 20 липень Київ, Україна

В Одеській області знайдено подружжя з вогнепальними пораненнями. Жертвами стали жителі Затоки, які були вбиті пострілами з рушниці. За повідомленням поліції, зловмисник затриманий, ним виявився кум подружньої пари. Чоловіка зловмисник убив одним пострілом з мисливської рушниці, а в його дружину вистрілив три рази.



Тіла людей виявили в районі станції Лиманська. Загиблими виявилися подружжя Ігор і Наталя.



За попередньою версією, між загиблими і підозрюваним був конфлікт на грунті боргових зобов'язань. Нібито подружжя відмовлялися віддавати позичені у свого кума гроші і це могло стати мотивом для вбивства.

"Прибувши за адресою, гвардійці виявили тіла двох осіб - чоловіка і жінки. Як з'ясувалося, це подружжя. В ході опитування громадян, які проживають в кооперативі "Світанок", вдалося дізнатися, що напередодні у них стався конфлікт з невідомим громадянином, який пересувається на автомобілі Lexus сріблястого кольору ", - розповіли в прес-службі Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

Через кілька годин правоохоронці зупинили автомобіль, оскільки поведінка водія викликала підозру. В ході бесіди з водієм з'ясувалося, що йому подзвонив знайомий і повідомив, що застрелив подружжя. Завдяки цій інформації нацгвардейци зуміли дізнатися адресу підозрюваного і затримати його.