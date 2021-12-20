Затока: подвійне вбивство через гроші

В Одеській області знайдено подружжя з вогнепальними пораненнями. Жертвами стали жителі Затоки, які були вбиті пострілами з рушниці. За повідомленням поліції, зловмисник затриманий, ним виявився кум подружньої пари. Чоловіка зловмисник убив одним пострілом з мисливської рушниці, а в його дружину вистрілив три рази.
Тіла людей виявили в районі станції Лиманська. Загиблими виявилися подружжя Ігор і Наталя.
За попередньою версією, між загиблими і підозрюваним був конфлікт на грунті боргових зобов'язань. Нібито подружжя відмовлялися віддавати позичені у свого кума гроші і це могло стати мотивом для вбивства.
Тіла людей виявили в районі станції Лиманська. Загиблими виявилися подружжя Ігор і Наталя.
За попередньою версією, між загиблими і підозрюваним був конфлікт на грунті боргових зобов'язань. Нібито подружжя відмовлялися віддавати позичені у свого кума гроші і це могло стати мотивом для вбивства.
Через кілька годин правоохоронці зупинили автомобіль, оскільки поведінка водія викликала підозру. В ході бесіди з водієм з'ясувалося, що йому подзвонив знайомий і повідомив, що застрелив подружжя. Завдяки цій інформації нацгвардейци зуміли дізнатися адресу підозрюваного і затримати його.
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