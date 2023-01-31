Застрелив, розчленував і підпалив: ідентифіковано російського військового, який убив фермера під час окупації Куп'янщини

11:31 31 січня Київ, Україна

За даними слідства, 31 липня 2022 року військовослужбовець 7 окремого мотострілецького полку, який є уродженцем Курської області, разом з іншими російськими військовими приїхав у фермерське господарство в с. Безмятежне Куп'янського району. Власником ферми був чоловік із активною проукраїнською позицією родом із Закарпатської області. Односельці називали його «вуйком».



Військовий вийшов з автомобіля і сказав фермеру підійти до нього під приводом допомоги у ремонті автомобіля. Коли той підійшов, військовослужбовець вистрілив йому в голову. Чоловік упав на землю та помер на місці.



Після цього російський військовий розчленував тіло вбитого, частину поклав у автомобіль, на якому приїхали окупанти, та підпалив.



Щоб приховати цинічний злочин, він забрав відрубані залишки тіла фермера і викидав їх дорогою до с. Вишневе Куп'янського району.



Правоохоронці встановлюють інших російських військових, причетних до скоєння цього злочину.



Досудове розслідування здійснює Управління СБУ у Харківській області, оперативний супровід – ГВ КР Управління СБУ у Харківській області.