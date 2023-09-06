Примушує школярів співати гімн росії: главі окупаційного «міносвіти» в Мелітополі оголошено підозру

16:46 01 вересня Київ, Україна

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Олену Шапурову – голову окупаційного міністерства освіти Запорізької області у тимчасово захопленій частині регіону.



На цій посаді вона виконує завдання кремля щодо переформатування роботи місцевих навчальних закладів за російськими стандартами. Для цього зловмисниця розпорядилася знищити українські підручники та повністю переписати освітню програму з історії нашої держави на користь окупантів.



Крім того, Шапурова змушує вчителів разом із школярами співати гімн країни-агресора під час навчального процесу, а також під час святкування пам'ятних дат росії.



За тотальну русифікацію українських шкіл у тимчасово окупованій частині Запорізької області колаборантка отримала у кремлі «орден дружби» від путіна.



За даними слідства, Шапурова добровільно пішла на співпрацю із ворогом одразу після захоплення Мелітополя.



Тоді вона очолювала один із міських коледжів і однією з перших підтримала російських загарбників. За це рашисти призначили її до складу місцевої окупаційної адміністрації росії, де вона очолила «освітню» сферу.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шапурову про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Оскільки вона знаходиться на тимчасово окупованій частині півдня нашої держави, продовжуються комплексні заходи щодо притягнення зловмисниці до відповідальності.