Захисники збили три дрони над Дніпропетровщиною: пошкоджено 6 будинків

12:16 14 вересня Київ, Україна

Сили оборони України збили три дрони над Дніпропетровщиною, як повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА).



Лисак підкреслив, що вночі захисники неба з ПК "Схід" збили три безпілотники, один з яких упав у Першотравневій громаді, розташованій на Нікопольщині. Це призвело до часткового руйнування приватного будинку та пошкодження ще шести будинків, а також восьми господарських будівель та трьох автомобілів. Пожежа, що виникла в сухій траві, була ефективно ліквідована рятувальниками.



Голова ОВА також зазначив, що у цьому ж районі стався обстріл з боку російських збройних сил, включаючи важку артилерію та системи "Град". Марганецька громада опинилася під вогнем під час цього інциденту.