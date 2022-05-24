Захищаючи Маріуполь загинув боєць "Азова" та чемпіон України з кікбоксингу Олексій Янін

У боях за Маріуполь загинув спортсмен та військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Олексій Янін.
Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту.
Янін народився у Запоріжжі, з 9 років займався боксом, а у 21-річному віці прийшов у тайський бокс. Він був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв "муай-тай".
За розповідями тренера спортивного клубу "Скорпіон" Сергія Рябухіна, опанувати тайський бокс у дорослому віці Олексію було складно.
Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту.
Янін народився у Запоріжжі, з 9 років займався боксом, а у 21-річному віці прийшов у тайський бокс. Він був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв "муай-тай".
За розповідями тренера спортивного клубу "Скорпіон" Сергія Рябухіна, опанувати тайський бокс у дорослому віці Олексію було складно.
У 2014 році, коли росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, Олексій добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Вже у вересні того ж року був на передовій. Відслуживши рік, лише на тиждень приїхав додому, після чого підписав контракт та став членом полку "Азов".
Повномасштабне вторгнення російських окупантів Олексій зустрів на сході України і був одним із героїв, хто мужньо тримав оборону Маріуполя. У ніч із 6 на 7 квітня українця було вбито під час бойових дій.
Повномасштабне вторгнення російських окупантів Олексій зустрів на сході України і був одним із героїв, хто мужньо тримав оборону Маріуполя. У ніч із 6 на 7 квітня українця було вбито під час бойових дій.
У Яніна залишилася дружина Тамара та син Назарій. Рідні повідомляли про його загибель у квітні.
Він мені десь третього квітня вже писав: "Я намагаюся вижити. Все, що я хочу - це тільки вижити і повернутися до вас. Зараз я розумію, що він уже знав, що він з Маріуполя живим не вийде".. Просто він не хотів, мабуть, мені казати, – розповідала його дружина.
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