Захищаючи Маріуполь загинув боєць "Азова" та чемпіон України з кікбоксингу Олексій Янін

17:50 24 травня Киев, Украина





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Янін народився у Запоріжжі, з 9 років займався боксом, а у 21-річному віці прийшов у тайський бокс. Він був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв "муай-тай".



За розповідями тренера спортивного клубу "Скорпіон" Сергія Рябухіна, опанувати тайський бокс у дорослому віці Олексію було складно. У боях за Маріуполь загинув спортсмен та військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Олексій Янін.Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту.Янін народився у Запоріжжі, з 9 років займався боксом, а у 21-річному віці прийшов у тайський бокс. Він був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв "муай-тай".За розповідями тренера спортивного клубу "Скорпіон" Сергія Рябухіна, опанувати тайський бокс у дорослому віці Олексію було складно.

“Чесно кажучи, у такому віці не починають опановувати професійний спорт. І, безперечно, людина вже складена фізично, фізіологічно. Йому було складно, не було такого, що Олексій прийшов і аж ось усе – ні. Він йшов важкий такий шлях, він хлопець упертий, настирливий, з характером. І він, напевно, через три-чотири роки став давати результати”, – розповів Рябухін.

У 2014 році, коли росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, Олексій добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Вже у вересні того ж року був на передовій. Відслуживши рік, лише на тиждень приїхав додому, після чого підписав контракт та став членом полку "Азов".



Повномасштабне вторгнення російських окупантів Олексій зустрів на сході України і був одним із героїв, хто мужньо тримав оборону Маріуполя. У ніч із 6 на 7 квітня українця було вбито під час бойових дій.

У Яніна залишилася дружина Тамара та син Назарій. Рідні повідомляли про його загибель у квітні.

Він мені десь третього квітня вже писав: "Я намагаюся вижити. Все, що я хочу - це тільки вижити і повернутися до вас. Зараз я розумію, що він уже знав, що він з Маріуполя живим не вийде".. Просто він не хотів, мабуть, мені казати, – розповідала його дружина.