Запорізьку Кирилівку накрило штормом

11:48 08 грудня Київ, Україна

Як і прогнозували українські синоптики, південну частину Запорізької області накрило потужним штормом . Під загрозою підтоплення знаходяться десятки баз відпочинку, профілакторіїв і дитячих таборів Азовського моря.

Про це повідомляє видання MV Місцеві Вісті.



"Уже з тиждень в Кирилівці не вщухає шторм. Пориви східного вітру досягають 25-30 м/с, а хвилі піднімаються до 2 метрів, накриваючи берег", - йдеться в повідомленні.



В результаті негоди десятки баз відпочинку на Федотовій косі підтоплені. Дорога на острів Бирючий також затоплена.





