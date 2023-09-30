Запорізька ОВА озвучила наслідки ранкового удару. П'ятеро поранених

Ми вже писали, що вранці 30 вересня у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Як повідомив голова Запорізької ОВ Юрій Малашко, ракетні удари припали до передмістя Запоріжжя – Матвіївської ОТГ. На жаль, є поранені.

У звіті ОВА зазначається, що тип ракет встановлюється.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено п'ять будинків та об'єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей. Одну людину доставили до лікарні, інші отримали медичну допомогу і від госпіталізації відмовилися.

Як повідомлялося, вночі в Україні було знищено 30 ворожих ударних дронів типу Shahed-131/136 із 40 БПЛА, запущених Росією. Через попадання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади на Вінниччині спалахнула потужна пожежа.