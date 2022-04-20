Запорізька область: тренер зі спортивної акробатики знімав дівчаток в порно

Співробітники кіберполіції викрили в Запорізькій області 48-річного спортивного тренера, який знімав своїх вихованців в порно і поширював матеріали в DarkNet.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУНП України.
48-річний чоловік працював тренером зі спортивної акробатики та знімав дівчаток в порно-фотосесіях. Батькам дітей брехав про фотосесії спортивної білизни і навіть отримав від дорослих письмову згоду. Юних акробаток змушував зніматися у відвертих сценах.
Порно-фото зловмисник продавав через Інтернет.
Поліція говорить про, щонайменше, трьох постраждалих дівчат, яким на момент зйомок було всього по 8 років.
Під час обшуків в будинку тренера правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски.
За висновками Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, на вилученій техніці містилися понад 500 Gb фото порнографічного характеру за участю дітей.
Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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