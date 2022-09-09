Запорізька область: ворог за добу обстріляв 23 населені пункти

Як повідомили у Запорізькій ОВА, за минулу добу ворог обстрілював позиції українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Крім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у 23 населених пунктах.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Темирівка, Щербаки, Зарічне, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Новояковлівка, Рівнопілля, Гуляйполе, Червоне, Магдалинівка, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Чарівне, Дорожнянка, Загірське, Малі Щербаки, Степне", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами.

Також минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1137 осіб, з них 235 – діти.