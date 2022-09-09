Запорізька область: ворог за добу обстріляв 23 населені пункти

Як повідомили у Запорізькій ОВА, за минулу добу ворог обстрілював позиції українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Крім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у 23 населених пунктах.
До поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами.
Також минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1137 осіб, з них 235 – діти.
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