Запорізька область: у черзі на російському блокпосту помер чоловік

3 жовтня на блокпосту у Василівці Запорізької області помер чоловік, який намагався виїхати з тимчасово окупованої території.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Також мер Мелітополя додав, що на окупаційному блокпосту у Василівці черга на виїзд із тимчасово окупованих територій – 4,5 тисячі осіб. Альтернативний шлях виїзду – у бік Грузії через Крим, проте там також великі черги.
За словами Федорова, на тимчасово окупованих територіях посилився тиск на людей.
За словами Федорова, на тимчасово окупованих територіях посилився тиск на людей.
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