Запорізька область: у черзі на російському блокпосту помер чоловік

15:02 04 жовтня Київ, Україна

3 жовтня на блокпосту у Василівці Запорізької області помер чоловік, який намагався виїхати з тимчасово окупованої території.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ми вже четвертий день говоримо, що у Василівці справжня катастрофа з кількістю людей, які намагаються залишити ТОТ. На жаль, учора літній чоловік загинув у черзі, не дочекавшись своєї евакуації на територію, підконтрольну Україні”, – розповів Федоров.

Також мер Мелітополя додав, що на окупаційному блокпосту у Василівці черга на виїзд із тимчасово окупованих територій – 4,5 тисячі осіб. Альтернативний шлях виїзду – у бік Грузії через Крим, проте там також великі черги.



За словами Федорова, на тимчасово окупованих територіях посилився тиск на людей.