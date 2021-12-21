Запорізька область: на кар'єрах порушують габаритно-вагові норми

За минулі два тижні пройшов ряд перевірок в десяти кар'єрах Запорізької області. Робоча група виявила велику кількість порушень, що стосуються дотримання норм габаритно-ваговий завантаження автотранспортних засобів.

Довідки результатами моніторингу найближчим часом передадуть до правоохоронних органів.

На «Запорізькому кар'єроуправлінні» робочу групу не допустили, але їм вдалося зафіксувати порушення габаритно-вагових норм транспортними засобами, які виїхали з кар'єру;

У Бердянському районі при зважуванні і по території Андріївського гранітного кар'єру на дорозі Борисівка-Дмитрівка-Софіївка, зафіксовано три порушення габаритно-вагових норм.

Нагадаємо, у зв'язку з проведенням ремонту шляхопроводу на трасі в напрямку Нікополя, яка проходить над автомобільною дорогою Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через Кременчук) тимчасово обмежили рух.

За інформацією Служби автомобільних доріг, в цьому напрямку буде тимчасово обмежено рух з 11 серпня по 11 вересня.