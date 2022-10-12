Запорізька АЕС знову на дизель-генераторах через ворожі обстріли

12:41 12 жовтня Київ, Україна

О 08:59 рашисти атакували підстанцію "Дніпровська" на Дніпропетровщині. Через це Запорізька АЕС виявилася повністю знеструмленою, в автоматичному режимі увімкнулися дизель-генератори, повідомили в Енергоатомі.



Енергоатом підготував та відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Проте станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії.

"Російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури, пов'язані з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, і призводять до таких же наслідків та загроз радіаційної аварії", - йдеться у повідомленні Енергоатому.

Також на аварію на ЗАЕС відреагували й у МАГАТЕ. Його голова Рафаель Гроссі заявив, що "повторне відключення ЗАЕС від електропостачання викликає занепокоєння та говорить про необхідність створення захисної зони навколо станції". Про це він написав у Twitter.