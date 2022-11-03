Запорізька АЕС перейшла в режим повного знеструмлення через рашистські обстріли

09:24 03 листопада Київ, Україна

Окупанти обстрілами пошкодили дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою, в результаті станцію повністю знеструмили.



Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Вчора, 2 листопада 2022 року, внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Увімкнулися всі 20 дизель-генераторів", - зазначили у відомстві.

Наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізовано, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були у гарячому стані, переводяться в холодний стан.



Палива для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Почався зворотний відлік.