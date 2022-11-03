Запорізька АЕС перейшла в режим повного знеструмлення через рашистські обстріли

Окупанти обстрілами пошкодили дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою, в результаті станцію повністю знеструмили.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
Наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізовано, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були у гарячому стані, переводяться в холодний стан.
Палива для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Почався зворотний відлік.
Палива для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Почався зворотний відлік.
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