Запоріжжя: водій електросамоката заплатить 127 тисяч штрафу за наїзд на пішохода на тротуарі

Шевченківський райсуд Запоріжжя ухвалив обвинувальний вирок водієві електросамоката, який скоїв наїзд на пішохода.
У Запоріжжі водія електросамоката оштрафували на 127 тисяч.
Суд визнав електросамокат транспортним засобом, призначеним для перевезення людей і (або) багажу, з встановленим на ньому спеціальним обладнанням або механізмами. При цьому Правила дорожнього руху забороняють рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках.
У зв'язку з цим суд виніс обвинувальний вирок і визнав водія самоката винним в порушенні чинних правил на транспорті. Його засудили на один рік позбавлення волі, але покарання замінили відбуванням випробувального терміну на один рік.
Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов і стягнув з обвинуваченого 127 тисяч гривень штрафу, з яких - 102 тисячі гривень компенсація матеріального збитку, 23 тисячі гривень - моральної шкоди, і 2 тисячі гривень - витрати на юридичну допомогу.
Відзначається, що інцидент трапився в червні 2020 року. Водій електросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 рухався по тротуару і збив пішохода. В результаті зіткнення, потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Суд визнав електросамокат транспортним засобом, призначеним для перевезення людей і (або) багажу, з встановленим на ньому спеціальним обладнанням або механізмами. При цьому Правила дорожнього руху забороняють рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках.
У зв'язку з цим суд виніс обвинувальний вирок і визнав водія самоката винним в порушенні чинних правил на транспорті. Його засудили на один рік позбавлення волі, але покарання замінили відбуванням випробувального терміну на один рік.
Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов і стягнув з обвинуваченого 127 тисяч гривень штрафу, з яких - 102 тисячі гривень компенсація матеріального збитку, 23 тисячі гривень - моральної шкоди, і 2 тисячі гривень - витрати на юридичну допомогу.
Відзначається, що інцидент трапився в червні 2020 року. Водій електросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 рухався по тротуару і збив пішохода. В результаті зіткнення, потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
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