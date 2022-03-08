Запоріжжя: поліція викрила підпільне виробництво алкоголю

19:09 12 жовтень Київ, Україна

Співробітники ДФС Запоріжжя припинили незаконну діяльність з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

В ході розслідування кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України виявлено підпільне виробництво, яке розміщувалося в житлових будинках в місті Запоріжжя.

Відзначається, що за результатами проведених обшуків вилучено 3,6 тонни рідини з характерним запахом спирту, 445 літрів кустарно виготовлених алкогольних напоїв (горілка, коньяк), ароматизатори, а також обладнання для виготовлення спирту - 2 ректифікаційні колони.

Вилучене обладнання дозволяло забезпечувати повний цикл виробництва спирту, частина якого використовувалася для розливу фальсифікату. Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснювалася на території міста Запоріжжя.
фото: подпольное производство алкоголя
Призначено експертизу вилученої рідини.

Розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів.