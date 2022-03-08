Запоріжжя: поліція викрила підпільне виробництво алкоголю

19:09 12 жовтень Київ, Україна

Співробітники ДФС Запоріжжя припинили незаконну діяльність з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.





В ході розслідування кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України виявлено підпільне виробництво, яке розміщувалося в житлових будинках в місті Запоріжжя.



Відзначається, що за результатами проведених обшуків вилучено 3,6 тонни рідини з характерним запахом спирту, 445 літрів кустарно виготовлених алкогольних напоїв (горілка, коньяк), ароматизатори, а також обладнання для виготовлення спирту - 2 ректифікаційні колони.





Вилучене обладнання дозволяло забезпечувати повний цикл виробництва спирту, частина якого використовувалася для розливу фальсифікату. Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснювалася на території міста Запоріжжя.

Призначено експертизу вилученої рідини.



Розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів.