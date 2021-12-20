Запоріжжя: у квартирі згоріли три людини

11:30 05 квітень Київ, Україна

Вчора близько опівночі співробітники ДСНС отримали повідомлення про загоряння квартири в одній з житлових п'ятиповерхівок Запоріжжя.



Інформація про пожежу рятувальникам надійшла о 23:12. На місце події виїхали 12 рятувальників і чотири одиниці техніки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Запорізькій області.Інформація про пожежу рятувальникам надійшла о 23:12. На місце події виїхали 12 рятувальників і чотири одиниці техніки.

Займання сталося на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку на вулиці Добровольчих батальйонів. Загинули три людини: 1937, 1973 і 1970 років народження.



Про причини пожежі не повідомляється.