Запоріжжя знову під обстрілом

10:24 21 жовтня Київ, Україна

Окупанти вдарили вранці по Запоріжжю.



Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.



О 08:26 на Запоріжжі був відбій тривоги, але о 08:37 її оголосили знову.



О 08:38 Олександр Старух повідомив, що "ворог атакує ракетами обласний центр".



Пізніше Куртєв повідомив, що від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста.



Детальна інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Глава ОВА також попередив, що внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет.