Запоріжжя: працівники ринків блокували рух трамваїв

11:57 07 квітень Київ, Україна

На знак протесту проти рішення мера міста Запоріжжя Володимира Буряка про закриття на карантин ринків, місцеві підприємці блокували рух трамваїв.



Про це повідомляє запорізьке видання "Zабор".



Повідомляється, що на вулиці Жуковського зібралися працівники речового ринку, які перекрили рух трамвая. Торговці протестують проти посилення карантинних заходів, які ввели з 3 квітня. На місці зібралися кілька десятків людей. Їх обурює сама ситуація.



У зв'язку з тим, що місто знаходиться не в червоній зоні, ніхто не отримає ніякої компенсації з бюджету. Так, рішення про закриття речових ринків - це рішення мерії.



Протестувальники зупинили рух однієї з важливих трамвайних гілок Запоріжжя, яка з'єднує центр міста і житловий масив Шевченківського району. Перекрито рух 4 маршрутів №10, №12, №14, №15.