Запоріжжя: поліція викрила школярку-кураторку «групи смерті»

09:22 16 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів Запоріжжя викрили неповнолітню, яка була кураторкою «групи смерті», до складу групи входили 28 учасників.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.



За даними слідства, учениця 11 класу однієї з районних шкіл області створила в месенджері «групу смерті», яка є аналогом групи «синій кит», до складу якої входили 28 учасників.



Позиціонуючи себе куратором, дівчина направляла підписникам групи завдання з нестандартного виходу зі складних життєвих ситуацій і підбурювала їх наносити собі тілесні ушкодження або здійснювати самогубство різним способом.



В ході проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання неповнолітньої вилучено мобільний телефон, в якому, поряд з іншою інформацією, містяться фотозображення посмертних записок з рукописними текстами учасників групи.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України триває, його здійснюють слідчі Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.