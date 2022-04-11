Запоріжжя: пасажирський автобус зіткнувся з трактором

На трасі Запоріжжя-Дніпро зіткнулися пасажирський автобус і трактор, в результаті аварії загинув водій автобуса і постраждав один з восьми пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.
Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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