Запоріжжя: пасажирський автобус зіткнувся з трактором

07:56 16 листопада Київ, Україна

На трасі Запоріжжя-Дніпро зіткнулися пасажирський автобус і трактор, в результаті аварії загинув водій автобуса і постраждав один з восьми пасажирів.



Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

"Водій пасажирського автобуса Mercedes-Benz 1955 року народження, в салоні якого знаходилося вісім пасажирів, рухаючись по проїжджій частині автодороги, допустив зіткнення з колісним трактором "К-700А", який рухався попереду і приступив до виконання маневру розвороту. В результаті аварії водій рейсового автобуса від отриманих травм загинув на місці події, а 22-річна пасажирка госпіталізована в лікарню, інші пасажири не постраждали", - відзначили поліції.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.