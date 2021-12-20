Запоріжжя: побитий боєць "Азов"

17:20 22 липень Київ, Україна

Військовослужбовець ООС Олег Черевко заступився за дівчину, зробивши зауваження приставати до неї чоловікові, після чого отримав кілька ударів в голову від хулігана і втратив свідомість. На даний момент молодий чоловік знаходиться в 5-й міській лікарні м Запоріжжя, він в комі.



Про це повідомляє прес-служба поліції.



Для з'ясування обставин поліцейські опитали свідків, вилучили і переглянули записи з камер відеоспостереження. Через кілька годин поліція встановила особу підозрюваного - ним виявився раніше судимий місцевий житель 1991 року народження. Йому загрожує термін від 5 до 8 років позбавлення волі.



Як повідомили в Facebook побратими бійця, який постраждав - Олег Черевко. Його прооперували, вивели трубку для виведення рідини з мозку. Стан - стабільне, важке, потрібно донорська кров.



