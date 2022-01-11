Запорожці вийшли на акцію протесту на захист місцевих ринків

18:55 28 квітень Київ, Україна

Більше сотні запорожців, що стосуються роботи місцевих ринків, зібралися під міськрадою. Мітингувальники вимагали прямого спілкування з мером міста.

Про це в середу, 28 квітня, повідомляє Укрінформ.



Відзначається, що це вже друга акція протесту підприємців на цьому тижні.



За словами організатора акції, підприємця Центрального ринку, члена комітету при КП Запоріжринок Максима Чорного, люди зібралися, щоб зустрітися з мером Володимиром Буряком.

"Ми хочемо, щоб він пояснив нам, чому директором КП Запоріжринок, до якого входять вісім запорізьких ринків, призначений Олег Коломоєць. Ця людина некомпетентна, вона не розуміє, як працює підприємство. Після його призначення на ринках стали з'являтися якісь дивні озброєні люди. Ми виходили на мітинг 26 квітня, передали звернення меру, ініціювали створення робочої групи, але нас не хочуть чути і з нами не хочуть зустрічатися", - розповів він.

Відзначається, що мітинг був несанкціонований, в ньому брали участь близько сотні осіб, що є порушенням карантину.



Учасники акції скандували "Мер, виходь", але до них ніхто так і не вийшов, після чого вони вирішили перекрити рух на проспекті Соборному.



Люди ходили по пішохідному переходу, заблокувавши рух громадського та приватного транспорту.