Запаси газу в Луганську закінчуються - Сергій Гайдай

Запасів газу в Луганській області залишилося на 2 місяці, зазначив Сергій Гайдай.
Про це повідомив Гайдай у своєму Telegram.
За словами Гайдая, наразі газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах міст та частині сіл Луганської області.
Глава ОВА нагадав, що росія заблокувала постачання газу з України споживачам Луганської та Донецької областей.
Крім того, на території окупованої Луганської області – у Новопскові – було зафіксовано, що росіяни крадуть газ.
Глава ОВА нагадав, що росія заблокувала постачання газу з України споживачам Луганської та Донецької областей.
Крім того, на території окупованої Луганської області – у Новопскові – було зафіксовано, що росіяни крадуть газ.
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