Запаси газу в Луганську закінчуються - Сергій Гайдай

13:17 16 травня Київ, Україна

Запасів газу в Луганській області залишилося на 2 місяці, зазначив Сергій Гайдай.

Про це повідомив Гайдай у своєму Telegram.

"Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області: ми ще протримаємось десь два місяці на залишках, які є у магістральних трубах", - голова ОВА.

За словами Гайдая, наразі газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах міст та частині сіл Луганської області.



Глава ОВА нагадав, що росія заблокувала постачання газу з України споживачам Луганської та Донецької областей.



Крім того, на території окупованої Луганської області – у Новопскові – було зафіксовано, що росіяни крадуть газ.