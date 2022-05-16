Запаси газу в Луганську закінчуються - Сергій Гайдай

13:17 16 травня Київ, Україна

Запасів газу в Луганській області залишилося на 2 місяці, зазначив Сергій Гайдай.

 
Про це повідомив Гайдай у своєму Telegram.
 
"Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області: ми ще протримаємось десь два місяці на залишках, які є у магістральних трубах", - голова ОВА.
 
За словами Гайдая, наразі газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах міст та частині сіл Луганської області.

Глава ОВА нагадав, що росія заблокувала постачання газу з України споживачам Луганської та Донецької областей.

Крім того, на території окупованої Луганської області – у Новопскові – було зафіксовано, що росіяни крадуть газ.