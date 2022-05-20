Запах аміаку внаслідок ракетного удару по Миколаєву

У районі Миколаєва внаслідок ракетного удару почав відчуватись запах аміаку.
Нічого небезпечного для здоров'я мешканців немає, оскільки концентрація речовини у повітрі мінімальна.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
У той самий час, пославшись на інформацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій, він повідомив, що концентрація парів аміаку в результаті витоку не становить небезпеки для жителів міста.
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