Запах аміаку внаслідок ракетного удару по Миколаєву

20:03 20 травня Київ, Україна

У районі Миколаєва внаслідок ракетного удару почав відчуватись запах аміаку.

Нічого небезпечного для здоров'я мешканців немає, оскільки концентрація речовини у повітрі мінімальна.



Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Ракети влучили в... влучили - куди влучили, запах аміаку. Це там озеро невелике поряд. Є запах", - сказав Кім у своєму відеозверненні, опублікованому у Телеграм.

У той самий час, пославшись на інформацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій, він повідомив, що концентрація парів аміаку в результаті витоку не становить небезпеки для жителів міста.