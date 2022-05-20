Запах аміаку внаслідок ракетного удару по Миколаєву

20:03 20 травня Київ, Україна

У районі Миколаєва внаслідок ракетного удару почав відчуватись запах аміаку.

 
Нічого небезпечного для здоров'я мешканців немає, оскільки концентрація речовини у повітрі мінімальна.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
 
"Ракети влучили в... влучили - куди влучили, запах аміаку. Це там озеро невелике поряд. Є запах", - сказав Кім у своєму відеозверненні, опублікованому у Телеграм.
 
У той самий час, пославшись на інформацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій, він повідомив, що концентрація парів аміаку в результаті витоку не становить небезпеки для жителів міста.
 
"Є запах, але ДСНС доповідає, що все гаразд, щоб не було такого, як зараз кажуть – вітер у Миколаїв там чи в Одесу". Там концентрація мінімальна, нічого страшного не буде, як кажуть мені у ДСНС. Тому не переживайте, все норм», - сказав Кім.