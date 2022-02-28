Західним областям загрожують підтоплення

11:58 30 травень Київ, Україна

Зливові дощі в західних областях країни, які тривають вже другий день, можуть стати причиною підтоплень.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Сьогодні і завтра на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута та Серету будуть проходити підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 метра над рівнями, але без негативних наслідків.



У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку.