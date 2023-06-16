Займався створенням фейкового «самоврядування» у Полтаві: СБУ затримала чергового зрадника України

11:48 18 травня Київ, Україна

Під час комплексних заходів у Полтаві СБУ затримала чоловіка, котрий хотів створити псевдодержавне утворення на території обласного центру.

Зловмисник позиціонував себе як лідер так званого «народовладдя» та займався створенням фейкового «самоврядування» у місті. Незаконний інститут назвав «радою територіального суспільства» і навіть замовив печатку для псевдоутворення.

На своїй сторінці у Фейсбуці він закликав громадян приєднуватися до його «об'єднання» та створювати нові «громади» для насильницького захоплення державної влади в Україні.

Своїм «послідовникам» фігурант обіцяв «посади» у складі фейкової установи.



Крім того, у власноруч записаних відеокоментах він регулярно повторював кремлівські наративи, в яких озброєну агресію рф називав «громадянською війною в Україні».



Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний устрій України.



Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.



Поки що йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).



Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.